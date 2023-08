RC Lens : Brice Samba envoie des fleurs à Haise et règle le Mercato d'été des Sang et Or

Dans un long et passionnant entretien à Onze Mondial, en kiosques depuis ce jeudi et disponible sur le shop, Brice Samba (RC Lens) a évoqué de nombreux sujets. Il a notamment été question de son entraîneur Franck Haise, un coach qu'il adoube.

Concernant le Mercato, très animé dans l'Artois cet été, Brice Samba affiche une grande sérénité et assure n'avoie aucune envie de plier bagage de son côté :

« Je n’ai pas peur de ce mercato. J’ai confiance en mes dirigeants. J’en ai déjà discuté avec eux, ils ne vont pas brader les joueurs, tu peux en être sûr. Après, c’est le foot. Si de grandes équipes avec plus de moyens se présentent, il peut y avoir des offres que tu ne peux pas refuser. Un club comme Lens ne peut pas dire « non » à certaines propositions. Je suis sûr d’une chose : on aura une équipe compétitive la saison prochaine (…) Personnellement, je n’incite personne à rester ou partir, je ne me mêle pas. Chacun sa carrière, chacun ses choix. Tu sais, c’est rare de vivre de tels moments dans une carrière. Créer des liens aussi forts en si peu de temps, c’est beau. J’ai 29 ans, je sais que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Quand tu es heureux quelque part, c’est bien d’y rester… »