RC Lens : enveloppe, Mercato d'hiver et ventes de joueurs... Ghisolfi fait une mise au point

Sur la nécessité d'un groupe restreint

« On a une enveloppe définie et pas extensible. On préfère mettre nos ressources sur 16 joueurs confirmés et 2 gardiens : 90% du temps de jeu est joué par les 16 premiers joueurs. Et on part du principe qu'avec un effectif restreint, les joueurs majeurs sont tous concernés, plus concentrés et ils améliorent leur récupération. Donc on a moins de blessés. On a aussi investi dans le département performance pour ça. L'augmentation future des ressources nous permettrait d'avoir deux, trois, quatre joueurs majeurs de plus ».

Sur la nécessité de garder le cap

« C'est là où il faut être fort dans ses convictions. Les résultats actuels ne modifient pas notre philosophie. On est dans le dur mais je regarde surtout le chemin depuis un an et demi. On ne s'éloignera pas de ces piliers-là, ça pourrait nous faire rentrer dans une forme d'hésitation et de doute ».

Sur le fait de ne pas avoir peur de laisser partir des cadres

« On a eu une grosse vente avec Loïc badé et on en a profité pour augmenter l'effectif en nombre et en qualité : Danso, Wooh, Frankowski. Il ne faut pas avoir peur de perdre des joueurs importants, mais il faut en profiter pour densifier l'équipe et peut-être aussi avoir des profils différents. C'est une opportunité d'oxygéner le groupe avec de nouveaux joueurs, pas pléthore, mais un renouvellement, chaque été et un petit peu l'hiver ».