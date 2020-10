RC Lens – Exclu BUT : Guillaume Gillet sans langue de bois sur les circonstances de son départ

A 36 ans, Guillaume Gillet réalise un super début de saison à Charleroi, leader du champion belge, avec qui il enchaîne les titularisations. Le milieu de terrain a bien rebondi après deux saisons au RC Lens et un départ qui lui a laissé un goût amer, comme il nous l'a confié.

« J'étais déçu de quitter Lens, explique-t-il. On était parvenus à monter et j'étais très heureux d'y avoir participé. J'étais venu pour ça deux ans auparavant, pour aider le club à retrouver sa place. C'est un club légendaire, avec un super public. Quand on m'a annoncé que je ne serais pas conservé, j'étais écoeuré. Savoir que tout allait s'arrêter comme ça, c'était dur».

« Le départ le plus dur de ma carrière »

Et au Belge d'ajouter : « J'étais le seul milieu de terrain en fin de contrat. Tout le monde a été franc avec moi, les dirigeants, le coach. Mais c'était dur à accepter. J'aurais adoré retrouver la Ligue 1 avec Lens, à 36 ans. C'était mon objectif en arrivant. C'est le départ le plus dur de ma carrière. C'est le seul où je n'ai pas pu faire ce que je souhaitais, où d'autres ont décidé pour moi. »