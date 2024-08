RC Lens : faut-il s’inquiéter du Mercato des Sang et Or ? (VIDEO)

Alors que le RC Lens n’a enregistré les arrivées que d’un gardien (Hervé Koffi) et un défenseur central (Malang Sarr) depuis le début de l’été, on se demande cette semaine s’il faut être inquiet par le début de mercato estival réalisé par le club lensois.

Un Mercato mou malheureusement prévisible

Dans cette chronique, tournée avant la signature surprise de Denis Pétric qui ne change pas fondamentalement son propos, notre spécialiste du Racing Fabien Chorlet n’est pas spécialement rassuré par les choix du club mais il comprend les impératifs économiques des Sang et Or et espère que Will Still saura tirer la quintessence de son groupe.

Qui est Fabien Chorlet, notre spécialiste du RC Lens ? À la rédaction depuis mars 2021, Fabien Chorlet, grand fan de Bollaert, est devenu au fil du temps notre spécialiste du club lensois. Depuis, il ne manque désormais plus aucun match des Sang et Or et connaît la chanson des Corons par cœur.

