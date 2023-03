RC Lens, FC Barcelone, ASSE - Mercato : destins croisés entre et Aubameyang ?

La cote de Loïs Openda est remontée aux yeux de l’Europe entière. En Italie, on regarde tout particulièrement les dernières prestations de l’attaquant du RC Lens, auteur de cinq buts lors de ses deux dernières sorties contre Clermont (3), puis face à Angers (2).

Selon le quotidien italien Tuttosport, l’AC Milan et l’Inter Milan seraient tous les deux intéressés par le profil du goleador du RC Lens. Les Nerazzurri le suivaient déjà lorsque le joueur de 23 ans portait le maillot du Club Bruges. Les deux clubs italiens ne pistent pas qu’Openda.

Selon Ekrem Konur, Pierre-Emerick Aubameyang est également apprécié, de même que le Suisse Noah Okafor. Le RB Salzbourg se montrerait très gourmand et demande l’indemnité de transfert estimé entre 35 et 40 millions d’euros.

🚨AC Milan and Inter Milan are keeping tabs on Pierre-Emerick Aubameyang's situation at Chelsea and could make a move for the Gabon international striker.

