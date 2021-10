RC Lens, FC Barcelone - Mercato : un gros couac émerge avec cet ancien du LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Dans les dernières heures du marché des transferts cet été, le nom de Divock Origi a circulé du côté du Racing Club de Lens. Il semblerait que cette information était finalement infondée mais elle résumait assez bien la situation de l'attaquant belge de 26 ans : cinquième attaquant à Liverpool derrière Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota et Roberto Firmino, il aimerait aller voir ailleurs mais reste au final dans la Mersey.

Pourquoi ? Le compte Twitter MSV Foot a apporté la réponse : "Une des raisons pour lesquelles Divock Origi peine à trouver un club : il a trois bus d’agents. On sait généralement où finissent les joueurs qui procèdent de la sorte". La même source confirme que l'ancien Lillois n'a pas été proche de s'engager avec les Sang et Or cet été. Depuis le début de la saison, il doit se contenter des miettes avec les Reds dans les compétitions majeures, n'ayant été titularisé qu'en Coupe de la League…

