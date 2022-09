RC Lens, FC Nantes, LOSC - Mercato : Kakuta crée encore la surprise pour son avenir !

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

La question autour de l’avenir de Gaël Kakuta n’est toujours pas réglée au RC Lens. Pas dans les plans de Franck Haise cette saison, en témoigne sa place sur le banc sans entrer en jeu vendredi contre l’ESTAC à Bollaert (1-0), le milieu offensif de 31 ans suscite des interrogations. Lundi, La Voix du Nord nous a appris que l’entourage de l’ancien joueur de Chelsea s’était rapproché du LOSC cet été. Déjà intéressé par le profil de Kakuta en 2011, le club nordiste a tué l’opération dans l’œuf malgré le fait que le joueur soit candidat au départ. Ce serait Olivier Létang qui l'aurait éconduit. Aujourd’hui, on apprend qu’un autre courtisan a été écarté de la course : le FC Nantes. « Je pense que Kakuta c'est enterré, il ne veut pas venir, affirme l’insider Emmanuel Merceron sur son compte Twitter. Et si Nantes est 16 ou 17ème en janvier, encore moins. » je pense que Kakuta c'est enterré, il ne veut pas venir. Et si Nantes est 16 ou 17ème en janvier, encore moins. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 13, 2022

Pour résumer Courtisé par le FC Nantes et après avoir proposé ses services au LOSC au cours du mercato estival, Gaël Kakuta (31 ans) n’est plus titulaire aux yeux de Franck Haise cette saison au RC Lens. Il ne signera pas plus au FC Nantes.

Bastien Aubert

Rédacteur

