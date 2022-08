RC Lens, FC Nantes – Mercato : Kakuta est tenté par les Canaris, Lens fixe son prix

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Comme révélé par Ouest-France, le FC Nantes envisage de s'attacher les services de Gaël Kakuta (RC Lens, 31 ans), lequel a émis le souhait de quitter l'Artois cet été à un an de la fin de contrat. Si le Congolais est la priorité d'Antoine Kombouaré, l'intérêt de ce dernier pour les Canaris serait réciproque et pour plusieurs raisons.

A Nantes pour se rapprocher des siens ?

Comme le rapporte la Voix du Nord, il existe une raison sportive et une raison personnelle à l'intérêt de Kakuta pour Nantes. Au niveau sportif, le meneur de jeu des Sang et Or a vu ses pistes en MLS se refermer depuis la clôture du marché local le 4 août. Au niveau humain, les Canaris offrent à Kakuta l'occasion de se rapprocher de sa famille, laquelle s'est installée en Vendée après avoir été victime d'un cambriolage traumatisant en janvier dernier dans le Nord de la France.

Lens réclame entre 2 et 2,5 M€ pour son transfert

Pour autant, si Gaël Kakuta veut partir et que Nantes est intéressé, le Racing ne fera pas cadeau de la dernière année de contrat de son enfant prodigue, recruté définitivement à l'été 2021 contre un chèque de 5 M€. Le média nordiste explique que les Sang et Or réclament entre 2 et 2,5 M€ pour le rachat de son ultime année de contrat. Un transfert auquel il faut ajouter le salaire de Kakuta, qui émarge à plus de 70 000€ par mois dans l'Artois.