RC Lens, FC Nantes - Mercato : le dossier Ganago pas parasité par celui de Kakuta ?

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Depuis hier, les négociations pour l'arrivée de Gaël Kakuta au FC Nantes au vinaigre. La faute à la direction des Canaris, qui souhaiterait que le meneur de jeu résilie son contrat avec le RC Lens au préalable. Et a une proposition venue d'Arabie Saoudite qui plairait au Sang et Or. Le Racing, de son côté, entend céder son joueur pour 4 M€. Pas question de faire une fleur à la Maison Jaune.

Cette impasse pourrait-elle être de nature à remettre en cause une autre négociation entre le FC Nantes et le RC Lens, cette fois pour l'attaquant Ignatius Ganago ? A priori, non ! Selon le journaliste de Télé Nantes Maxime Buchot, les discussions se poursuivent entre les deux clubs et se passeraient bien, notamment parce que l'agent du Camerounais a déjà travaillé avec le FC Nantes version Kita et Bayat, et qu'il sait donc à quoi s'en tenir...