RC Lens, FC Nantes - Mercato : Loïc Badé - Diego Carlos, destins liés ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Havre, Loïc Badé est l'une des révélations de la saison de Ligue 1. Le défenseur central de 21 ans, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Sang et Or, attire ainsi les convoitises et notamment du FC Séville.

Diego Carlos sur le départ

Lancer le diaporama

Ligue 1 : les joueurs en fin de contrat en 2021 +18

Diego Carlos Credit Photo - Icon Sport

En effet, selon les informations du média espagnol Estadio Deportivo, le club sévillan, actuel 4e de Liga, s'intéresserait au défenseur du RC Lens pour compenser un éventuel départ de Jules Koundé ou Diego Carlos, qui avait quitté le FC Nantes à l'été 2019 contre un chèque de 15 millions d'euros.

Alors qu'il est estimé à 12 millions d'euros par le site Transfermarkt, Loïc Badé, qui est également suivi par Villarreal, ne devrait pas être vendu pour moins de 20 millions d'euros par les dirigeants lensois.

Top 1 | #LoMásLeído ayer en ED: Monchi visualiza al posible sustituto de Koundé: Loïc Badéhttps://t.co/0b06Nu23sC — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) May 2, 2021