RC Lens, FC Nantes – Mercato : un club russe déboule sur le dossier Ganago !

INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Cible du FC Nantes, Ignatius Ganago (RC Lens, 23 ans) fait partie des quelques joueurs qui ne seront pas retenus sur la fin du Mercato en cas d'offres. Si, pour l'heure, les Sang et Or s'opposent à tout prêt de l'international camerounais, une vente sèche – pour au moins 4-5 M€ - est envisagée.

Krasnodar débarque sur Ganago (Lens)

En plus du FC Nantes, d'Anderlecht ou encore de Brest, le club russe de Krasnodar a fait irruption dans le dossier Ignatius Ganago (RC Lens). Le dossier du Camerounais promet d'animer la fin du Mercato des Sang et Or.