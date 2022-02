RC Lens - Girondins : le Mercato d’été a été lancé à Bollaert !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens s'est remis dans le droit chemin et peut encore largement accrocher une place européenne en fin de saison. De nombreux Sang et Or attirent également la convoitise de certains clubs en vue du mercato estival.

Selon MSV Foot, des représentants de la Fiorentina ont ainsi été aperçus à Bollaert lors du match contre Bordeaux. « La Fiorentina présente à Bollaert pour suivre attentivement la rencontre d’un joueur avec qui des premiers contacts auraient été établis en janvier dernier », a glissé le compte Twitter. Le nom d'heureux élu n'a pas encore fuité. Simple question de temps ?

