RC Lens, Girondins – Mercato : Amine Adli a éliminé les deux clubs de ses possibilités

Amine Adli rejette deux offres de Ligue 1. Alors que le journaliste de 20min, Clément Carpentier faisait état d’un intérêt des Girondins de Bordeaux et L’Equipe du RC Lens pour le milieu de terrain de Toulouse, le média spécialisé sur le Toulouse Football Club, lesViolets, affirme lui que le joueur aurait « écarté » ces approches.

Si Troyes et Wolfsburg mais également d’autres cadors européens auraient également fait une offre, le joueur donnerait sa priorité au Bayern Munich qui le suit mais n’aurait toujours pas fait d’offre au TFC. Affaire à suivre, mais si ces informations se vérifient, le joueur ne semble pas voir son avenir en France.

Mercato : Quel sera le prochain club d'Amine Adli ? https://t.co/nzhHEWsMjt via @LesVioletsCom — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) August 13, 2021