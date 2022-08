RC Lens, Girondins – Mercato : les Sang et Or finalement doublés sur Junior Onana ?

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Patrick Berg rentré à Bodo/Glimt et le départ de Seko Fofana toujours possible sur la fin du Mercato, le RC Lens s'active à recruter un milieu de terrain sur les dernières heures du marché. Si on pensait que la perle rare était trouvée avec la venue de l'ancien lillois Junior Onana (Girondins, 22 ans), L'Equipe nous apprend que le deal pourrait finalement capoter.

Alors que le Camerounais est présent à Lens où il doit passer sa visite médicale, le dossier a été paralysé par l'entrée sur le dossier d'un club espagnol. Cette formation, dont l'identité n'est pas connu, a formulé une offre supérieure à celle du Racing, incitant Bordeaux à freiner le départ de son milieu de terrain.

Le club au scapulaire souhaite que les Sang et Or fassent un petit effort pour s'aligner sur l'offre de Liga...