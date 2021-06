RC Lens - Mercato : Haise a frappé un premier grand coup et a ciblé deux nouveaux renforts

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C’est le jour de la reprise au RC Lens. Présent en conférence de presse, Franck Haise a tout d’abord présenté ses deux premières recrues de l’été : Christopher Wooh et Wesley Saïd. L’entraîneur des Sang et Or n’est pas peu fier d’avoir devancé l’OM et le Stade Rennais pour le jeune défenseur passé par Nancy.

« Christopher Wooh, y avait beaucoup de monde sur lui, comme Nancy, il avait fait une deuxième partie de saison de très belle facture, a-t-il savouré. Avec le club, on a bien oeuvré pour montrer à Christopher notre intérêt et ce qu'on pouvait lui offrir. Il a été à l'écoute de nos arguments. Sa venue montre que Lens peut être attractif. Wesley Said ? C’est un joueur que le staff connait depuis très longtemps. Il a connu une saison compliquée mais quand on l'aura réathlétisé, en prenant notre temps, on aura un joueur qui saura montrer toutes ses qualités. »

Des renforts à venir en défense et au milieu ?

Au niveau des objectifs de la saison, le coach du RC Lens se veut prudent. « Statistiquement, sur 10 ans, la première année est plus compliquée, ce n’est pas pour autant que je m'attends à une année simple. Il faudra des points de progrès, d'évolution, garder nos forces, a-t-il ajouté. Comme le tour de France a commencé, je vais dire que l'objectif est d'arrivée aux champs Elysées sans tomber, en essayant de gratter des étapes, mais on est sur une 2e saison en Ligue 1, on y va par étape. »

À propos des joueurs possiblement sur le départ cet été, Haise a évoqué Loïc Badé. « J'ai retrouvé un Loïc heureux de retrouver tout le monde, souriant et investi. Il est heureux d'être là. Ensuite, tout coach a envie de garder ses meilleurs joueurs mais ne maitrise pas toutes les situations, a-t-il enchaîné avant d'en dire plus sur le rayon des arrivées. Ma direction sait ce que je souhaite sur l'effectif mais je sais aussi certaines données. Je regarde les 15 joueurs qui ont joué le plus l'an passé et ils sont là. Sur le recrutement, on travaille pour essayer de l'améliorer. Derrière peut-être et au milieu peut-être. On se prépare à tout. La cellule travaille bien. »

