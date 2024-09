RC Lens : Haise a un regret et fait des révélations sur son départ à Nice

Franck Haise aura forcément beaucoup d’émotions à l’heure de remettre les pieds à Bollaert ce soir avec l’OGC Nice (17h). De retour dans le stade du RC Lens après quatre belles années passées sur le banc des Sang et Or - plus trois avec la réserve – le technicien artésien s’est confié sur les raisons de son départ cet été vers le Gym.

« L’unité, c’est la raison pour laquelle, à la fin, je suis parti très tardivement. J’ai préféré le faire de moi-même plutôt que d’être contraint de le faire six mois ou un an plus tard. J’ai quitté Lens en raison du départ d’Arnaud (Pouille), avec qui j’entretenais une relation de confiance, a-t-il confié dans L'Équipe. Je me disais que j’allais encore recommencer de zéro. Je m’étais engagé personnellement avec trois-quatre joueurs dans des visios avant notre dernier match, contre Montpellier (2-2, le 19 mai). Ce n’était pas pour partir quelques jours plus tard. »

Heureux à Nice, Haise ne formule qu’un seul regret sur son départ du RC Lens :

« La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. J’étais attaché à Lens. J’avais tout préparé pour l’avant-saison. Nous ne sommes qualifiés que pour un tour préliminaire (de Ligue Conférence). C’était très frustrant. D’où la lettre que j’ai adressée (aux supporters). Je pensais que j’allais rester. Les tout derniers jours, je me suis dit : prends des vacances et regarde bien ce qu’il se passe et j’ai eu un premier contact avec Nice la semaine du 26 mai… »

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

🗞️ « Barcola revoit la vie en rose » : la une du journal L'Équipe du samedi 28 septembre 2024 pic.twitter.com/2OYNNJKoB1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2024