RC Lens - Mercato : Hincapié a trouvé son nouveau club, le PSG dans la panade ?

Une ancienne piste s’éloigne pour le RCL. Selon les informations du journaliste spécialiste du Mercato Gianluca Di Marzio, le défenseur central de 19 ans Piero Hincapié pisté par le RC Lens en début de Mercato a trouvé un nouveau point de chute.

Une transaction qui ne fait pas les affaires du PSG

L’Equatorien évoluant au CA Talleres en D1 Argentine, aurait fait l’objet d’une offre de 8 millions d’euros du Bayer Leverkusen qui aurait été acceptée par son club. Alors que Thilo Kehrer était suivi par le Bayer Leverkusen, son départ au Bayer serait-il compromis ?