RC Lens - INFO BUT! Djaniny comme surprise du chef ?

Avec Florian Sotoca, Wesley Saïd, Corentin Jean, Ignatius Ganago et Arnaud Kalimuendo, Lens dispose d’une pléiade de solutions devant, mais le Racing se doit d’anticiper l’avenir, l’attaquant international Espoirs n’étant que prêté par le PSG (sans option d’achat). Alors que le Bleuet pourrait être tenté de rejoindre une formation plus huppée (Jean et Ganago sont, quant à eux, en mal de temps de jeu), les dirigeants nordistes sont en quête de renforts aux avant-postes, et une piste pourrait mener à Djaniny (31 ans).

Lié jusqu’en juin 2023 avec Trabzonspor, l’ancien joueur de Benfica ou encore Al-Ahly pourrait être un complément intéressant aux avant-postes, son nom ayant aussi été glissé à Lyon et à Rennes.

Auteur de huit réalisations cette saison en Süper Lig (plus trois passes décisives), le natif de Santa Cruz profite des excellents résultats de son équipe pour se rappeler aux bons souvenirs des recruteurs du Vieux Continent. A l’image de ses coéquipiers Berat Özdemir, Abdulkadir Ömur et Ugurcan Cakir, l’avant-centre international cap-verdien (35 sélections pour sept buts) pourrait faire parler de lui à l’occasion du mercato d’été, la Ligue 1 lui faisant notamment les yeux doux.

Ignazio GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur