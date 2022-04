RC Lens - INFO BUT! : un duel Milan - Angleterre pour Fofana ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Lens, Seko Fofana (26 ans) est parti pour être l’un des grands animateurs du prochain mercato d’été. Ciblé par l’OM et l’OL en Ligue 1, le milieu de terrain international ivoirien a aussi la cote à l’étranger. En cas d’échec des négociations pour le transfert du Lillois Renato Sanches, l’AC Milan pourrait lancer une offensive sur l’ancien joueur de l’Udinese, qui figure dans les petits papiers des dirigeants lombards.

Alors que les Rossoneri pourraient prochainement être rachetés par un fond bahreïni, il n’est pas exclu de voir une grosse proposition atterrir sur le bureau des Sang et Or. En parallèle, Seko Fofana dispose également de plusieurs courtisans en Premier League, où Newcastle s’était d’ores et déjà manifesté en janvier dernier. Les Magpies restent sur les rang, mais d’autres écuries anglaises sont aussi sur la piste du natif de Paris. Aux dernières nouvelles, Leicester City et Aston Villa apprécient fortement le profil de l’ex-Citizen.

Idem concernant Tottenham, qui l’a notamment supervisé lors des deux dernières journées de championnat (contre Lille et Nice). Après avoir surpris les observateurs en rejoignant le RCL il y a deux ans, le numéro 8 se rapproche d’un nouveau choix charnière dans sa carrière, et les prétendants sont légions.

Ignazio GENUARDI

