RC Lens : Jonathan Clauss prépare déjà son Mercato d'été

Auteur d'une saison particulièrement aboutie avec le RC Lens (4 buts, 9 passes décisives cette saison), Jonathan Clauss (29 ans) se prépare un été agité dans l'Artois. Sous contrat pour encore un an et en pleine négociations autour d'une prolongation avec revalorisation salariale, le piston des Sang et Or serait-il tenté à l'idée d'aller voir ailleurs ? Ce n'est pas impossible si l'on se fie à certains indices.

En effet, Jonathan Clauss a rejoint ces derniers jours l'agence de gestion de carrière You First Sport. Comme le rapporte Lensois.com, il s'agit de l'agence de l'ancien taulier du Racing Frédéric Déhu, agence qui gère également les intérêts de Wuilker Farinez.

