RC Lens : l’OGC Nice et le Stade Rennais ramènent les Sang et Or sur terre

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Le RC Lens ressemble de plus en plus au rival le plus sérieux pour le PSG cette saison. En témoigne la solide victoire acquise par les Sang et Or sur les champions de France, dimanche à Bollaert (3-1). De son côté, le Stade Rennais n’a pas encore dit son dernier mot.

Le club breton a remporté ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1, égalant la plus longue série de son histoire sur ses terres, établie entre novembre 2004 et avril 2005. Seul le RC Lens (27) a pris plus de points sur sa pelouse que le SRFC (24) cette saison.

L’OGC Nice n’est pas non plus en reste. Si le RC Lens totalise 40 points après 17 matches cette saison, deux équipes n’ont pas été championnes avec un bilan aussi bon à ce stade depuis 1994-1995 et l’ère de la victoire à 3 points : le Gym en 2016-2017 (40 points) et l’AS Monaco en 2003-2004 (42 points).