QUESTION DE LA SEMAINE

Vous en avez l'habitude chers supporters des Sang et Or : chaque semaine, désormais, votre spécialiste RC Lens, Fabien Chorlet, vous propose de partager l'actualité du club artésien. Cette fois-ci, on se demande, si l'OM, qui courtise Jonathan Clauss, est le club idéal pour le latéral droit lensois.