RC Lens : le choix du Racing, son départ du PSG, l'avenir... Kalimuendo se livre

Sur la décision de rejoindre le RC Lens

« J'aurais pu rester à Paris, mais j'ai fait ce choix pour le temps de jeu. J'avais d'autres options, en France (Brest) ou à l'étranger (Allemagne, Angleterre, Italie). J'ai choisi Lens car leur discours m'a plu, le coach me suivait, c'est un club historique. J'ai vu leurs matches, c'est solide et, offensivement, il y a de quoi faire avec Kakuta, Ganago, etc. C'est une équipe intéressante, j'ai envie d'apporter ma touche ».

Sur sa décision de quitter Paris

« J'ai senti que je profitais des absences mais qu'avec la concurrence, la saison risquait d'être compliquée. J'aurais pu rester, attendre d'avoir des occasions. J'ai préféré ne pas perdre une année et continuer de me développer, corriger mes erreurs (…) C'est toujours possible de percer, mais le PSG n'est pas la voie la plus facile. Qu'il n'y ait plus de réserve a tout changé pour nous. On réfléchit davantage sur nos possibilités et ça amène ce type de situation. Je peux comprendre ceux qui ont choisi de partir. Attention, je suis lucide. Passer de cadre en moins de 19 ans à jeune chez les pros, je m'y attendais. Il y a des joueurs d'expérience, ils ont marqué l'histoire du club, il faut rester humble. Mais quand tu le vis, ce n'est pas facile, et je ne me voyais pas me contenter de bouts de matches ».

Sur sa prolongation de deux ans avant de partir

« Paris, ça reste mon club. S'il y a une possibilité à l'avenir, je la prendrai direct. Je fais tout pour réaliser ce rêve, même si là ça passe par s'éloigner ».