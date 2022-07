RC Lens : le club annonce le départ de Banza ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Le mercato du RC Lens continue. Après le départ de Doucouré, vers la Premier League, les Sang et Or vont perdre Jonathan Clauss dans les prochaines heures. Le latéral droit va s’engager avec l’OM pour une somme approchant les dix millions d’euros. En attendant, le club annonce le départ de Simon Banza.

Retour au Portugal

Prêté la saison passée à Famalicão, Simon Banza va rester au Portugal. Le buteur lensois s’est engagé avec le Sporting Braga. Dans un communiqué, le RC Lens a rendu la nouvelle officielle : « Formé et lancé professionnellement sous la tunique sang et or, Simon Banza rejoint le Sporting Braga, en première division portugaise, pour la saison à venir ». Le buteur s'est engagé avec le club portugais pour cinq saisons, jusqu'en juin 2027.