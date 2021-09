RC Lens : le Mercato à peine terminé, deux coups durs frappent Kakuta et Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le mercato a fermé ses portes hier à minuit de belle manière pour le RC Lens, qui a enregistré le retour d’Arnaud Kalimuendo en prêt du PSG. Après cette bonne nouvelle, deux coups durs ont frappé Gaël Kakuta et Seko Fofana.

Sélectionné par Hector Cuper pour disputer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique, le meneur de jeu a dû déclarer forfait suite à une blessure non précisée selon la Fédération congolaise.

Selon Lensois.com, le Sang et Or n’aurait même pas rejoint la sélection nationale suite à cette annonce ! Concernant Fofana, il a également déclaré forfait suite à une blessure non précisée et a été remplacé au sein de la sélection ivoirienne par Ricky Hans. Reste à savoir si ces deux forfaits impacteront le RC Lens à la reprise de la L1.

