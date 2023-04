Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que le prochain mercato estival approche à grands pas, découvrez en images le Top 10 des valeurs marchandes de l'effectif du RC Lens selon Tranfermarkt.

Fabien Chorlet

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris