RC Lens : les pépins s'enchaînent, deux nouvelles réflexions s'ouvrent à Haise sur le mercato hivernal !

Privé de longues semaines durant de Jonathan Gradit suite à une fracture de la clavicule, le RC Lens peut-il perdre un nouvel axial après le retour de l'ancien Caennais ? Ce n'est pas impossible... Ce jeudi à Nice, Franck Haise a eu droit à une véritable alerte avec Facundo Medina. Medina grimace... En effet, l'Argentin est sorti à l'heure de jeu, remplacé par le couteau suisse Massadio Haïdara. Selon le coach des Sang et Or, Medina ne souffrirait que d'une gêne au niveau de l'ischio et est surtout sorti par précautions parce qu'il faisait la grimace mais, à l'approche du Mercato, cette alerte pourrait bien pousser Lens à réactiver le dossier du défenseur central. Un besoin plus important que prévu chez les offensifs ? Pour rappel, le Racing avait enterré l'idée de recruter un stoppeur et regardait plutôt sur le marché des attaquants pour pallier la blessure d'Adam Buksa, out au moins jusqu'à fin février. Le RC Lens pourrait aussi relancer une réflexion concernant un milieu créatif puisque David Pereira da Costa, blessé cette semaine à l'entraînement, pourrait manquer entre 8 et 12 semaines de compétition selon RMC. Dire qu'il y a quelques semaines, Lens avait ouvert la porte d'un départ à Gaël Kakuta (Amiens)...

Le RC Lens fait face aux blessures L'alerte de Facundo Medina et la blessure de David Pereira da Costa vont faire réfléchir le RC Lens à l'approche de ce Mercato d'hiver 2023. Ambitieux en Ligue 2, les Sang et Or ne peuvent pas vraiment se permettre de laisser les blessures leur compliquer la vie.

Alexandre Corboz

Rédacteur