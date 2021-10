RC Lens : les petits secrets du Mercato des Sang et Or enfin révélés

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Sur la détection

« On est obligé d'être créatifs. Un Frankowski, s'il est déjà en L1 ou en Allemagne. Il est intouchable pour nous. La difficulté quand tu vas dans des Championnats inférieurs, c'est de savoir si le joueur aura le niveau pour rapidement apporter à l'équipe. Notre métier, c'est de réduire les incertitudes, mais il y en aura toujours une part ».

Sur les moyens en place

« On a une cellule de recrutement en modèle réduit par rapport à ce que l'on peut entendre aujourd'hui en Ligue 1. J'ai deux personnes à temps plein avec moi (Samir Chamma et Grégory Thil), sachant que je ne suis pas à 100% sur le recrutement car je suis aussi directeur sportif ».

Sur le travail préliminaire

« Il faut être performant pour arriver vite et fort sur un dossier qu'on a ciblé. Si, sur un dossier, arrive avant ou en même temps que toi un plus gros, c'est fini (…) On n'a pas des moyens énormes, mais on a une attractivité importante. Moi-même j'aurais rêvé de jouer à Lens. On est tellement convaincus de notre projet que c'est facile de convaincre un joueur. Même si Frankowski, un Polonais qui joue à Chicago, il faut lui expliquer ce qu'est Lens ».