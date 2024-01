RC Lens, LOSC - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Solet, l'OM a aussi tenté sa chance !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Courtisé par le RC Lens et le LOSC lors de ce mercato hivernal, l'ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Oumar Solet, ne devrait pas faire son retour en Ligue 1 cet hiver pour rejoindre l'un des deux clubs nordistes et devrait plutôt rallier l'Italie. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'OUMAR SOLET Accord trouvé entre Salzbourg et Naples pour Solet ! Et pour cause, le joueur du RB Salbourg se dirigerait vers Naples. D'après Foot Mercato, un accord aurait été trouvé entre le club italien et le club autrichien pour le transfert du Français. Le montant de l'opération n'a toutefois pas été dévoilé par nos confrères. À Naples, Oumar Solet va pouvoir passer un nouveau cap dans sa carrière. De son côté, l'insider Marwan Belkacem nous a appris que l'Olympique de Marseille aurait tenté de recruter l'ancien Lyonnais lors des derniers mercatos sans que cela n'aille plus rien. 🚨EXCL: ⚪️🔴🇫🇷🇨🇫 #Bundesliga |



◉ Accord trouvé entre Naples et Salzbourg pour le transfert d'Oumar Solet ❗️🔐



◉ Les discussions contractuelles ont débuté avec le représentant du joueur ⏳️https://t.co/zRYdX2b0II pic.twitter.com/ISFW4Yc7P3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 18, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Cible hivernale du RC Lens et du LOSC, le défenseur central du RB Salzbourg, Oumar Solet, devrait poursuivre sa carrière du côté de Naples. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le club italien et le club autrichien pour le transfert de l'ancien Lyonnais.

