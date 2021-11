RC Lens, LOSC - Mercato : après Origi, un autre goleador ciblé par les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Florent Ghisolfi a de la suite dans les idées pour renforcer l’effectif du RC Lens. Si le club artésien a atteint la trêve internationale à la place de dauphin du PSG, avec la manière, le directeur sportif des Sang et Or veut toujours avoir un coup d’avance au mercato.

Après l’ancien buteur du LOSC Divock Origi, en fin de contrat à Liverpool en juin 2022, MSV Foot affirme que le RC Lens suit un autre avant-centre.

« Le RC Lens suivrait attentivement la situation d’un avant-centre belge », a glissé le compte Twitter ce week-end. Selon l'insider, Lens aurait pris des renseignements auprès du PSV Eindhoven pour leur jeune attaquant belge (U21), Yorbe Vertessen (20 ans). Le Racing ne serait pas allé plus loin pour le moment.

