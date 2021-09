RC Lens, LOSC - Mercato : Ghisolfi a un bon plan B à Origi en Liga

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si le RC Lens a comblé tous ses besoins offensifs l'été dernier avec le retour pour un nouveau prêt (sans option cette fois-ci) d'Arnaud Kalimuendo, cela n'empêche pas le Racing de rester à l'affût concernant le secteur offensif. Notamment dans l'optique du prochain Mercato d'été.

Comme révélé il y a quelques jours, les Sang et Or gardent un œil sur Divock Origi (Liverpool) mais ce n'est pas l'unique dossier creusé par le coordinateur sportif Florent Ghisolfi. En effet, l'excellent compte twitter MSV Foot, parfaitement renseigné sur le Mercato et notamment au RC Lens, explique que le board artésien s'intéresse à l'attaquant belge de l'Espanyol Landry Dimata (24 ans).

N'entrant plus dans les plans de Vicente qui ne lui donne que des miettes en temps de jeu, l'ancien joueur de Wolfsbourg et Anderlecht serait disponible contre un chèque de 3 M€. L'an passé, l'international espoir belge avait été proche de signer à Dijon mais avait été recalé à la visite médicale.

