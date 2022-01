RC Lens, LOSC – Mercato : la concurrence sort les crocs pour Origi, Liverpool fixe son tarif

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Cité parmi les cibles du RC Lens, l'ancien lillois Divock Origi (26 ans) pourrait bien quitter Liverpool dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat chez les Reds. En effet, Sky Sports affirme que l'attaquant belge est très suivi du côté de l'Italie.

D'après le média britannique, trois clubs dont les noms n'ont pas été révélés se seraient déjà positionnés. Il est également possible que le buteur de Liverpool choisisse de rester dans le Nord de l'Angleterre, lui qui dispose d'une année de contrat optionnelle sur les bords de la Mersey.

D'après The Telegraph, Liverpool est ouvert à des discussions autour d'un départ en janvier moyennant une indemnité de 9 M€. Une somme très élevée pour Lens...mais pas forcément pour Newcastle, également cité comme une option pour Origi. Affaire à suivre.