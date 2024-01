RC Lens, LOSC - Mercato : les deux clubs se bataillent un ancien de l'OL

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Depuis plusieurs mercatos, le RC Lens et le LOSC ont souvent les mêmes cibles sur le marché des transferts. Cela se serait de nouveau confirmé lors de ce mercato hivernal. Et pour cause, les deux clubs nordistes seraient intéressés par le défenseur central du RB Salzbourg, Oumar Solet, si l'on en croit les informations du média autrichien, LAOLA1. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'OUMAR SOLET Lille est en pôle dans ce dossier C'est le LOSC qui serait en avance dans ce dossier puisque les dirigeants lillois seraient déjà entrés en discussions avec l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club autrichien et dont la valeur marchande est estimée à 17 millions d'euros par Transfermarkt, devrait quitter le RB Salzbourg cet hiver. 🚨 Le LOSC est en discussions avec Oumar Solet ! ❤️🤍



L’ancien défenseur de l’OL est également pisté par le RC Lens.



(@LAOLA1_at) pic.twitter.com/3Vpaw3JVb0 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 2, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer L'ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Oumar Solet, qui évolue au RB Salzbourg depuis l'été 2020, serait sur les tablettes du RC Lens et du LOSC lors de ce mercato hivernal.

Fabien Chorlet

Rédacteur