RC Lens, LOSC - Mercato : les Sang et Or ont tranché pour Gift Orban, Seko Fofana finalement retenu ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Confirmant qu'un accord total a été trouvé entre le RC Lens et le RB Leipzig pour Loïs Openda et que l'attaquant belge doit s'engager ce vendredi sous réserve de sa visite médicale, L'Equipe est déjà dans la suite du Mercato pour les Sang et Or.

Désormais, la priorité de Lens va être de trouver un remplaçant digne de ce nom à Loïs Openda et à ses 21 réalisations en Ligue 1. Remplaçant qui ne sera pas Gift Orban (La Gantoise, 20 ans). Le quotidien sportif dément toute approche artésienne pour le nouveau goleador de la Jupiler League, priorité du LOSC.

Seko Fofana va reprendre … avec Lens

La vente d'Openda pourrait également avoir un impact direct sur … Seko Fofana, dont le transfert à Al-Nassr (Arabie Saoudite) n'est pas entériné alors que le club de Cristiano Ronaldo a été provisoirement interdit de recrutement par la FIFA. Le capitaine des Sang et Or devrait revenir à l'entraînement en fin de semaine, en même temps que les internationaux du Racing.

Au milieu, Lukasz Poreba et Junior Onana sont sur le départ. Le Camerounais pourrait même faire l'objet d'un échange avec Besiktas dans le dossier Romain Saïss (33 ans).

