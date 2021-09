RC Lens, LOSC - Mercato : une piste des deux clubs flambe chez le champion d'Europe !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

On n’irait pas jusqu’à dire que Trevoh Chalobah vit un conte de fée mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’attendait sûrement pas à un tel début de saison. Après avoir fait sa connaissance durant l'intersaison, Thomas Tuchel a misé sur le joueur de 22 ans durant la préparation, le félicitant même après le nul (2-2) contre Tottenham le 4 août dernier.

Malgré la présence de Thiago Silva et les retours d'Azpilicueta, James ou encore de Christensen, c'est bien lui qui formait la défense à trois de Chelsea en compagnie de Zouma et Rüdiger lors de la Supercoupe d'Europe remportée contre Villarreal (1-1, 6-5 t.a.b.) une semaine plus tard !

Ciblé par le LOSC et le RC Lens au mercato estival, l’ancien défenseur central du FC Lorient est même allé encore plus loin en célébrant sa première titularisation avec son club formateur en Premier League à l'occasion de la 1ère journée. Mieux, il a marqué contre Crystal Palace (3-0) ! D'après une rumeur relayée par Foot Mercato, Tuchel a même conseillé à la direction de Chelsea de le conserver pour la saison à venir et l'intégrer à sa rotation...