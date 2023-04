RC Lens, LOSC, Real Madrid – Mercato : Openda rêve d'Eden Hazard chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Meilleur buteur du RC Lens cette saison (15 réalisations), Loïs Openda a accordé un long entretien à RTL. Sans langue de bois alors qu'on lui a demandé quel joueur de la sélection de Belgique il aimerait voir avec lui chez les Sang et Or, l'attaquant a glissé le nom d'Eden Hazard. « Son passé à Lille ne m'intéresse pas » « Son passé à Lille ne m’intéresse pas, c’est le joueur par lui-même qui me plaît, c’est un joueur qui m’a épaté chez les Diables Rouges », a assuré Loïs Openda au sujet d'un joueur qui a récemment pris sa retraite internationale et se concentre désormais à retrouver une place au Real Madrid. Un vœu qui s'annonce probablement pieu puisqu'on voit mal Eden Hazard, qui a marqué l'histoire du LOSC, trahir les Dogues pour rejoindre le club rival... Et ce même si son petit frère Thorgan est lui passé par la Gaillette. Plus gros salaire de Liga (2,25 M€ par mois), Eden Hazard (32 ans) a déclaré à plusieurs reprises que seul Lille pourrait l'inciter à revenir en Ligue 1.

Openda rêve d'Hazard à Lens

