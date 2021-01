RC Lens - Mercato : 12 millions d’euros pourraient tomber dans les caisses !

Le RC Lens fait un peu comme son grand rival lillois : il a tellement bien recruté cet été qu’il ne devrait pas bouger une oreille au mercato hivernal. Dans le sens des arrivées, hormis un coup deux coups bien sentis, il s’agira surtout d’être plus actif dans celui des départs.

En ce sens, Facundo Medina (21 ans) pourrait avoir l’opportunité de gonfler les caisses du RC Lens de manière exponentielle. Selon La Voix du Nord, Manchester United se serait bien renseigné sur le défenseur argentin au point qu’une offre 12 millions d’euros avec un possible prêt au Racing pour les six prochains mois serait dans les tuyaux !

En cas de départ, la tendance se porterait donc plus sur l’été prochain plutôt que dès cet hiver et serait surtout l’occasion pour les Sang et Or de faire une belle bascule sur le transfert d’un joueur recruté 3,6 M€ cet été au CA Tallares de Cordoba (hors bonus). Au rayon des défenseurs centraux, le RC Lens peut également compter sur Aleksandar Radovanovic et Massadio Haïdara même si le premier serait encore sur le départ cet hiver.