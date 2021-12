RC Lens - Mercato : 2 bonnes nouvelles concernant Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que le RC Lens a confirmé hier à Nice (1-2) qu'il terminait l'année sur les rotules, lui qui n'a plus gagné depuis six matches en L1, glissant de la 2e à la 9e place, deux bonnes nouvelles sont arrivées ce jeudi concernant son homme fort, Seko Fofana. La première, c'est que le milieu tout-terrain n'a pas été sélectionné par la Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année.

La seconde, sans doute la plus importante, c'est que les dirigeants lensois n'ont pas l'intention de vendre leur meilleur joueur cet hiver, à moins d'une offre exorbitante. C'est le journaliste de France Bleu Sylvain Charley qui l'assure. Logique vu le rendement exceptionnel de Fofana depuis le début de la saison, notamment contre l'OM et le PSG. Franck Haise peut donc être rassuré : il pourra toujours compter sur sa dynamo en 2022 !

Normalement #Fofana ne devrait pas quitter le #RCLens pendant le mercato hivernal



Après si une offre folle arrive sur la table du club, on ne sait pas comment peuvent réagir #pouille et #ghisolfi