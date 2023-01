RC Lens - Mercato : 5 cadres déjà sur le départ cet été ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Franck Haise a rappelé en conférence de presse en milieu de semaine qu’il ne s’attendait pas à voir partir des joueurs de son effectif cet hiver. En revanche, ce constat aura du mal à s’appliquer à la lettre au mercato estival. Selon L’Équipe, le RC Lens s’attend à être attaqué sur son effectif cet été. Seko Fofana, Kevin Danso, Salis Abdul Samed, Facundo Medina et Jonathan Gradit sont cotés par le quotidien sportif. En prolongeant le bail de ses cadres, le club artésien ne veut pas se retrouver dans la même situation qu’avec Jonathan Clauss. Ne disposant que d’une seule année de contrat au RC Lens, le piston droit avait été transféré à l’OM l’été dernier (9 M€ plus 2 M€ de bonus). « On a des joueurs que l’on souhaitait garder dans notre dynamique de progrès du club, analyse Haise. Les joueurs savent ce qu’ils sont, et où ils sont. Libre à eux de vouloir un autre challenge, si les trois parties sont d’accord, mais ils savent le plaisir qu’ils prennent. Sur et en dehors du terrain. Ça compte aussi beaucoup. » La une de L’Équipe du 28 janvier.



Pour résumer Si le RC Lens s’attèle actuellement à prolonger certains contrats de ses joueurs, c’est parce que le club artésien s’attend à être attaqué sur son effectif au cours du prochain mercato estival. Cinq cadres sont concernés !

