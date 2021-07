RC Lens - Mercato : 5 M€ proposés pour Danso, qui suscite un premier doute

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme évoqué hier soir sur notre site, le RC Lens a bien envoyé une première offre à Augsbourg pour son défenseur central Kevin Danso. Selon Foot Mercato, cette offre s'élèverait à 5 M€. La réponse du club allemand, qui a vu son Autrichien pousser pour un départ, est attendue. Mais les Sang et Or vont-ils faire une si bonne affaire avec le joueur de 22 ans ? Le site allemand de RTL laisse planer un doute…

"Il y a des années, Danso était considéré comme un immense talent parmi la progéniture des Augsburgers, rappelle le média. Au cours des deux dernières années, il a été prêté au FC Southampton et au Fortuna Düsseldorf. Peut-être craint-il qu'il ne soit qu'un réserviste de l'équipe d'Augsbourg la saison à venir…" On peut effectivement se demander pourquoi le club de Bundesliga a envoyé Danso en Deuxième division allemande la saison passée si son potentiel était aussi grand…

Was ist los bei Kevin Danso? Der Österreicher, der beim FC Augsburg unter Vertrag steht, reiste am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager in Tirol ab; er sah sich nicht mehr in Lage, für den Fußball-Bundesligisten zu trainieren oder spielen. Wie es… https://t.co/6EtSZPwmX9 — Sport (@SportbyRTL) July 16, 2021