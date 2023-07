RC Lens - Mercato : à peine parti à Leipzig, Openda s'adresse aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

C'est une habitude. Au RC Lens, comme ailleurs. Lorsqu'un joueur, dont le transfert a mis des semaines à se décanter, quitte un club, il a pour habitude de poster un message sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a fait le désormais ancien joueur des Sang et Or, Loïs Openda, qui s'est engagé officiellement avec le RB Leipzig ce vendredi pour un montant record de près de 50 millions d'euros.

"A jamais dans mon coeur."

Openda a pris sa plume et ça donne ceci.

"On y est, le temps est venu de dire au revoir… On a écrit une grande histoire ensemble, une histoire remplie d’exploits collectifs et individuels, des moments inoubliables qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je ne vous remercierai jamais assez pour l’opportunité que vous m’avez donné d’être moi-même et de montrer ce que je vaux réellement. Il est temps pour moi de franchir une autre étape dans ma carrière et cette étape n’aurait pas existé sans vous. Merci aux dirigeants, aux staffs, au coach, à mes coéquipiers mais surtout à vous les fans. À jamais dans mon coeur."

Podcast Men's Up Life