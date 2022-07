RC Lens - Mercato : accord trouvé avec Nottingham pour le transfert de Brice Samba !

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Pour pallier la grave blessure de Wuilker Farinez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche avec la sélection vénézuélienne, le RC Lens a fait du portier de Nottingham Forrest, Brice Samba, sa priorité depuis plusieurs semaines.

Les dirigeants lensois toucheraient enfin au but dans ce dossier. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Nottinhgam Forest et le RC Lens auraient trouvés un accord total pour le transfert du gardien congolais, qui devrait signer un contrat de cinq ans en faveur des Sang et Or. Trois ans après son départ du Stade Malherbe de Caen, Brice Samba est donc sur le point de faire son retour en France.

