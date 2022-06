RC Lens - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Cheick Doucouré !

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Après quatre saisons et demi passées au RC Lens, Cheick Doucouré devrait quitter cet été le club sang et or pour rejoindre Crystal Palace, 12e du dernier exercice de Premier League.

Podcast Men's Up Life

Accord trouvé entre le RC Lens et Crystal Palace pour Doucouré !

En effet, selon les informations du journaliste de Goal France, Marc Mechenoua, le RC Lens et Crystal Palace auraient trouvés un accord pour le transfert du milieu de terrain malien sur une indemnité de 21 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Il ne resterait que quelques détails à régler. Cheick Doucouré devrait parapher un contrat de cinq ans en faveur des Eagles.

Lens et Crystal Palace doivent encore régler quelques détails pour le transfert de Cheick Doucouré mais les deux clubs ont un accord sur une indemnité de 21 M€ + 5. Le milieu de terrain pourrait y signer un contrat de 5 ans. #Mercato @GoalFrance https://t.co/MvTpoMvEDe https://t.co/zRIoHrjJ5D — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 28, 2022

Pour résumer Le RC Lens et Crystal Palace auraient trouvés un accord pour le transfert de Cheick Doucouré sur une indemnité de 21 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Il ne resterait que quelques détails à régler.

Fabien Chorlet

Rédacteur