RC Lens - Mercato : accord trouvé pour Openda, tous les détails du deal !

Loïs Openda du RC Lens au RB Leipzig, cela devrait se faire ! Alors que la direction du club artésien demandait 50 M€ pour céder son buteur belge, Leipzig aurait répondu favorablement à ses exigences, ou presque. 43 M€ + 6 M€ de bonus et un pourcentage Selon L'Equipe, le RCL a accepté une offre qui atteint 49 M€, à savoir 43 M€ de transfert + 6 M€ de bonus. Le deal comprendrait aussi un pourcentage à la revente. A suivre... Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon L'Equipe, le RCL a accepté la dernière offre de Leipzig pour Loïs Openda, l'attaquant belge. Une offre qui atteint 49 M€, à savoir 43 M€ de transfert + 6 M€ de bonus. Le deal comprendrait aussi un pourcentage à la revente.

