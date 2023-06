RC Lens – Mercato : après Abdul Samed, un deuxième cadre ferme la porte à un départ !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le RC Lens veut limiter les départs cet été en vue de son retour en Ligue des Champions, les Sang et Or devraient quand même perdre un ou deux cadres. Alors que Loïs Openda semble le candidat le plus probable au départ, des doutes entourent quand même l'avenir de joueurs comme Facundo Medina, Seko Fofana ou encore Kévin Danso.

Machado ne s'imagine pas quitter Lens cet été

En revanche, s'il est un joueur qui ne doute pas d'être encore lensois en 2023-24, c'est bien le colombien Deiver Machado. Dans les colonnes de AS, celui qui était ciblé par l'Atlético Madrid en janvier a été très clair le concernant :

« Maintenant je suis serein. J’ai un contrat jusqu’en 2026. Maintenant, je vais me concentrer sur les matchs avec l’équipe nationale. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais je pense à Lens. Je me sens bien, nous avons créé une famille. De plus, ma famille se sent bien en ville, ce qui est le plus important pour moi. Avec ça je serai plus serein pour faire mon travail. Pour l’instant je suis à 100% avec Lens ».

Pour résumer Alors qu'il pourrait faire l'objet de sollicitations à l'étranger comme plusieurs autres cadres du RC Lens, Deiver Machado a fait savoir qu'il se sentait "à 100%" lensois avant de partir rejoindre la sélection de Colombie.

