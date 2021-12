RC Lens - Mercato : après Berg, les Sang et Or annoncent une nouvelle signature (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce lundi, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Patrick Berg en provenance de Bodø/Glimt. Le milieu de terrain norvégien, qui est la première recrue hivernale des Sang et Or, s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le club lensois.

Au lendemain de l'officialisation de Patrick Berg, le RC Lens a annoncé la signature du premier contrat professionnel du jeune milieu offensif, Ayanda Sishuba. "Lensois depuis près de quatre ans dans les catégories jeunes, Ayanda Sishuba a paraphé son premier contrat professionnel. Une nouvelle case de cochée pour le prometteur milieu offensif de 16 ans, qui rêve de fouler la pelouse de Bollaert", a indiqué le RCL dans un communiqué.

Premier contrat pro pour 𝐀𝐲𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐬𝐡𝐮𝐛𝐚 ❤️💛



💬 Florent Ghisolfi : « Le caractère posé et le sérieux d’Ayanda seront de précieux alliés pour qu’il poursuive son apprentissage vers le très haut niveau. »#SiFierDEtreLensois #MadeInGaillette — Racing Club de Lens (@RCLens) December 21, 2021