RC Lens - Mercato : après Boli, deux attaquant ont bouclé leurs valises

Le RC Lens fait table rase au mercato. Auteurs d’une excellente première partie de saison, les Sang et Or vont se séparer de deux de leurs éléments les plus prometteurs sur le papier. En conférence de presse, Franck Haise a ainsi fait savoir hier que Charles Boli serait prêté au Paris FC pour avoir plus de temps de jeu en Ligue 2. Selon Lensois.com, Jader Valencia pourrait suivre ses pas.

Prêté à l’été 2019 par le Millonarios FC pour deux saisons, le milieu offensif de 21 ans devrait retourner au sein de son club d’origine. Le président du club colombien Enrique Camacho a indiqué dans la presse locale que l’attaquant du RC Lens arriverait prochainement

Valencia n’a jamais eu l’occasion de jouer en compétition officielle avec le RC Lens en se contentant d’apparitions avec l’équipe réserve. Avec les pros, il est apparu en seconde période lors du match amical joué à la Gaillette en cours de saison contre Chambly (2-0). Par ailleurs, le RC Lens annonce la rupture du contrat à l'amiable de l'ailier Cyrille Bayala.