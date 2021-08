RC Lens – Mercato : après Danso et Frankowski, un 3e joueur de l'Euro visé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le RC Lens n'est pas sûr de bouger d'ici à la fin du Mercato, le club nordiste est quand même à l'affût d'une opportunité en attaque. Celle-ci pourrait venir de Bundesliga avec l'international finlandais du Bayer Leverkusen Joel Pohjanpalo (26 ans).

En effet, d'après les informations de l'excellent compte Twitter MSV Foot, souvent bien renseigné sur les coulisses du Mercato, une délégation du RC Lens s'est déplacé à Berlin pour le match entre l'Union et le Bayer … pour justement prendre langue avec le natif d'Helsinki.

Pohjanpalo n'est pas sûr de rester

Vendredi soir, dans un entretien au média finnois Huuhkajat, l'un des héros de l'Euro a évoqué son cas personnel, laissant planer une petite incertitude : « Normalement, je commence la saison ici et je compte tout donner pour Leverkusen. Bien sûr la concurrence est toujours rude dans les grands clubs et, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'attaquant. Le Mercato est encore ouvert et tout est possible. Il se peut que de nouveaux visages débarquent dans l'équipe et que quelqu'un s'en aille ».

