RC Lens - Mercato : après Fofana et Clauss, un autre cadre s'interroge sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Elément essentiel du RC Lens sous Franck Haise, Jonathan Gradit (29 ans) sera-t-il encore Lensois la saison prochaine ? A priori, la réponse est oui mais l'ancien défenseur de Caen a quand même entretenu le mystère dans les colonnes de la Voix du Nord.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Jonathan Gradit refuse de projeter au delà du dernier match de la saison face à Monaco :

« Je suis très attaché à ce club, très heureux ici, ma famille aussi. Dans le foot, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais ce n'est pas le bon moment pour savoir. J'ai envie de bien finir la saison. On aura aussi les entretiens avec le club. On n'est jamais vraiment libre de ses choix à ces périodes-là. Mais si je devais partir, ce serait pour quelque chose d'extraordinaire ».

Gradit s'interroge sur son avenir Jonathan Gradit a laissé transparaitre quelques doutes sur son avenir au RC Lens. Rien d'inquiétant mais le signe que la refonte de l'effectif des Sang et Or pourrait être plus profonde qu'envisagée ?

Alexandre Corboz

Rédacteur