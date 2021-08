RC Lens : après l’ASSE, Haise a eu un nouveau coup de cœur au Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Le RC Lens est toujours invaincu en L1. Après avoir pris un point à Rennes en ouverture de cette saison (1-1), les Sang et Or ont réussi à accrocher l’ASSE hier à domicile après avoir été menés à deux reprises (2-2). Ce résultat plutôt satisfaisant digéré, le club artésien est déjà reparti au combat sur le front du mercato.

« Le RC Lens aurait un milieu tout fraîchement arrivé dans le championnat belge dans son collimateur, il s’agirait d’un véritable coup de cœur, assure le compte MSV Foot. Le board nordiste ne formulera cependant pas d’offre lors de ce mercato. »

On peut imaginer que le RC Lens supervise néanmoins cette dernière piste avant de se lancer lors des prochaines périodes de mercato, notamment en janvier 2022. Par ailleurs, les Sang et Or recherchent toujours un attaquant d’ici à septembre mais attendent de dégraisser avant de tenter leur chance.

